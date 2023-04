Villarreal | Setin | “Madrid è indecifrabile e diversa dalle altre”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 6 aprile 2023) 2023-04-06 17:17:16 Calcio spagnolo: QuiqueQuesto sabato affronteranno unrivale che hanno definito “”. Il tecnico spagnolo ha evidenziato la capacità dei biancorossi di variare il copione logico delle partite e la difficoltà di affrontarle.si è lamentato delle vittime e dei problemi fisici che hanno molti dei suoi calciatori I dubbi di Albiol, Chukwueze e Baena: “Tutto sconosciuto. Hanno disagio, per questo non si sono allenati e vedremo come si evolveranno. Abbiamo ancora bisogno dell’allenamento di domani per vedere se sono in grado di aiutare la squadra, se non tutta la partita, almeno in qualche momento. Oggi è ancora troppo presto. In linea di principio alcuni non hanno infortuni rilevanti, altri un po’ di più. Dipendiamo dalla loro evoluzione”. Tanti problemi: “È una cosa che ...