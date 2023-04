VIDEO – L’Inter ricorda la punizione di Sneijder a Mosca nel 2010 (Di giovedì 6 aprile 2023) L’Inter non dimentica i più importanti attimi che hanno portato il club nel 2010 a trionfare in Champions League. È stato pubblicato su Twitter il VIDEO del gol di Wesley Sneijder su punizione contro il Cska Mosca. DELIZIA – Una delizia, una mossa di totale astuzia quella di Wesley Sneijder in occasione della sua punizione a inizio partita contro il Cska Mosca nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League del 2010. L’olandese tirò sotto la barriera, beffando il portiere avversario e certificando il passaggio alla semifinale della competizione. L’Inter ha ricordato il gol del suo ex giocatore, pubblicando su Twitter il VIDEO della ... Leggi su inter-news (Di giovedì 6 aprile 2023)non dimentica i più importanti attimi che hanno portato il club nela trionfare in Champions League. È stato pubblicato su Twitter ildel gol di Wesleysucontro il Cska. DELIZIA – Una delizia, una mossa di totale astuzia quella di Wesleyin occasione della suaa inizio partita contro il Cskanella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League del. L’olandese tirò sotto la barriera, beffando il portiere avversario e certificando il passaggio alla semifinale della competizione.hato il gol del suo ex giocatore, pubblicando su Twitter ildella ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : È partita la vendita libera per Roma-Inter! ?? ??? Acquista il tuo biglietto prima che l’Olimpico si riempia! ??… - juventusfans : Morto a 85 anni l'ex Procuratore Federale Carlo #Porceddu: era contrario all'assegnazione dello #Scudetto a tavolin… - acffiorentina : Il nostro XI contro l’Inter?? Powered by @EA_FIFA_Italia #ForzaViola?? #interfiorentina #ACFFiorentina - internewsit : VIDEO – L'Inter ricorda la punizione di Sneijder a Mosca nel 2010 - - franc_nap : RT @finoallafine_96: “L’incapacità dell’Inter a non sapere perdere, anche se dovrebbe essere abituata, è abbastanza stupefacente” https://t… -

Zanetti: "Ho capito i valori del club da subito" Nel quartier generale delle Nazioni Unite, a New York, si è svolta la "Giornata internazionale dedicata allo Sport per lo Sviluppo e la Pace". A rappresentare l'Inter, dopo l'invito, è stato il video presidente dei nerazzurri Javier Zanetti. L'ex bandiera dell'Inter ha detto: "E' un onore essere qui. Ho cominciato a giocare a calcio per passione, in quartieri ... Juventus, "cosa ha sentito Cuadrado prima del pugno" ...accompagnato la prima semifinale di andata tra Juventus e Inter . ... Cuadrado, pugno ad Handanovic: il video definitivo, cosa scatena ... pugno ad Handanovic: il video definitivo, cosa scatena l'inferno ... Video razzisti, Juve denuncia 2 tifosi,'banditi da Stadium' La Juventus ha individuato i due tifosi protagonisti del filmato, diventato virale, con frasi e gesti razzisti durante Juventus - Inter di Coppa Italia. Secondo quanto apprende l'ANSA da ambienti bianconeri, la società ha segnalato alla Digos i due nomi, un minorenne e un adulto, e avrebbe già deciso di bandirli dallo Stadium, ... Nel quartier generale delle Nazioni Unite, a New York, si è svolta la "Giornata internazionale dedicata allo Sport per lo Sviluppo e la Pace". A rappresentare, dopo'invito, è stato ilpresidente dei nerazzurri Javier Zanetti.'ex bandiera dell'ha detto: "E' un onore essere qui. Ho cominciato a giocare a calcio per passione, in quartieri ......accompagnato la prima semifinale di andata tra Juventus e. ... Cuadrado, pugno ad Handanovic: ildefinitivo, cosa scatena ... pugno ad Handanovic: ildefinitivo, cosa scatena'inferno ...La Juventus ha individuato i due tifosi protagonisti del filmato, diventato virale, con frasi e gesti razzisti durante Juventus -di Coppa Italia. Secondo quanto apprende'ANSA da ambienti bianconeri, la società ha segnalato alla Digos i due nomi, un minorenne e un adulto, e avrebbe già deciso di bandirli dallo Stadium, ... Juve-Inter, Handanovic colpisce Cuadrado. Poi la reazione VIDEO Tuttosport