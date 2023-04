Video/ La storia di dolore e coraggio di Francesca:” Cosi convivo con l’endrometriosi “ (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Francesca Fasolino, classe 89, affetta da endometriosi, artrite psoriasica e malattia di Bechet, è una giovane attivista che, nonostante le sue patologie e la sofferenza, da anni combatte battaglie per l’inclusione. Presidente del movimento A.L.I.C.E. ( Associazione Lotta Italiana per la Consapevolezza sull’Endometriosi), il quale verte a rendere la nazione, ma anche il mondo intero, consapevole delle difficoltà che vengono affrontate dalle persone che, come lei, vivono una situazione di disagio, è sempre in prima linea con la sua maglietta gialla (colore simbolo della lotta alla malattia) per far valere i suoi diritti e dare un calcio all’indifferenza. Raggiunta ai nostri microfoni, ci ha raccontato la sua storia, puntualizzando sull’importanza di essere uniti verso la consapevolezza. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFasolino, classe 89, affetta da endometriosi, artrite psoriasica e malattia di Bechet, è una giovane attivista che, nonostante le sue patologie e la sofferenza, da anni combatte battaglie per l’inclusione. Presidente del movimento A.L.I.C.E. ( Associazione Lotta Italiana per la Consapevolezza sull’Endometriosi), il quale verte a rendere la nazione, ma anche il mondo intero, consapevole delle difficoltà che vengono affrontate dalle persone che, come lei, vivono una situazione di disagio, è sempre in prima linea con la sua maglietta gialla (colore simbolo della lotta alla malattia) per far valere i suoi diritti e dare un calcio all’indifferenza. Raggiunta ai nostri microfoni, ci ha raccontato la sua, puntualizzando sull’importanza di essere uniti verso la consapevolezza. L'articolo proviene da ...

