Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2023 ore 19:15 (Di giovedì 6 aprile 2023) Viabilità DEL 6 APRILE ORE 19.05 SARA SPANO' BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA UN INCIDENTE SU VIA PONTINA PROVOCA CODE TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA ANCORA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA A1 Roma NAPOLI TRA LA A24 Roma TERAMO E SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI PASSIAMO AL RACCCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E VIA APPIA NEL SENSO OPPOSTO IN INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA A24 Roma TERAMO ORA LE CONSOLARI CODE A TRATTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI VIA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE SU VIA FLAMINA CODE TRA LA TANGENZIAL EST E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO INFINE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA MEZZO CAMMINO E MALAFEDE IN ...

