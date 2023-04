Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2023 ore 10:30 (Di giovedì 6 aprile 2023) Viabilità DEL 6 APRILE ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA DISAGI PER CHI STA PERCORRENDO LA CASSIA BIS. LA CAUSA UN INCIDENTE. CI SONO INCOLONNAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA FORMELLO E LE RUGHE PASSIAMO AL TRAFFICO, IN LIEVE DIMINUZIONE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA LA CASSIA E LA VIA SALARIA E PIU? AVANTI TRA NOMENTANA E IL NODO CON LA Roma TERAMO. SI RALLENTA ANCHE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E TUSCOLANA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA VIA OSTIENSE E LA DIRAMAZIONE Roma SUD LUNGHE CODE IN DIREZIONE SUD SULL’A1 Roma NAPOLI, COMPLICE L’ESODO PASQUALE, I RALLENTAMENTI VANNO DALLA A24 E VALMONTONE. DA FLAVIA DONDOLINIE ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO A PIU’ TARDI ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 aprile 2023)DEL 6 APRILE ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI PER CHI STA PERCORRENDO LA CASSIA BIS. LA CAUSA UN INCIDENTE. CI SONO INCOLONNAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA FORMELLO E LE RUGHE PASSIAMO AL TRAFFICO, IN LIEVE DIMINUZIONE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA LA CASSIA E LA VIA SALARIA E PIU? AVANTI TRA NOMENTANA E IL NODO CON LATERAMO. SI RALLENTA ANCHE TRA DIRAMAZIONESUD E TUSCOLANA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA VIA OSTIENSE E LA DIRAMAZIONESUD LUNGHE CODE IN DIREZIONE SUD SULL’A1NAPOLI, COMPLICE L’ESODO PASQUALE, I RALLENTAMENTI VANNO DALLA A24 E VALMONTONE. DA FLAVIA DONDOLINIE ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO A PIU’ TARDI ...

