Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2023 ore 08:45 (Di giovedì 6 aprile 2023) Viabilità DEL 6 APRILE ORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON UN INCIDENTE, SULLA AUTOSTRADA A1 Roma FIRENZE INCOLONNAMENTI NEL TRATTO TRA PONZANO RomaNO E DIRAMAZIONE Roma NORD IN DIREZIONE Roma ANCORA UN SINISTRO, IN QUESTO CASO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA PISANA E AURELIA. SEMPRE IN INTERNA, CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E LA GALLERIA APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA L’USCITA PER LA Roma TERAMO E LA NOMENTANA VERSO IL CENTRO, LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA TOR CERVARA ALL’INNESTO CON LA TANGENZIALE EST FORTI RALLENTAMENTI ANCHE PER CHI STA PERCORRENDO LA PONTINA IN DIREZIONE Roma. LE ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 aprile 2023)DEL 6 APRILE ORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE, SULLA AUTOSTRADA A1FIRENZE INCOLONNAMENTI NEL TRATTO TRA PONZANONO E DIRAMAZIONENORD IN DIREZIONEANCORA UN SINISTRO, IN QUESTO CASO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA PISANA E AURELIA. SEMPRE IN INTERNA, CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E LA GALLERIA APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA L’USCITA PER LATERAMO E LA NOMENTANA VERSO IL CENTRO, LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA TOR CERVARA ALL’INNESTO CON LA TANGENZIALE EST FORTI RALLENTAMENTI ANCHE PER CHI STA PERCORRENDO LA PONTINA IN DIREZIONE. LE ...

