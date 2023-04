Via Monterosi – Da martedì lavori al manto stradale

(Di giovedì 6 aprile 2023) – “A seguito degli interventi di manutenzioneper il ripristino della pavimentazione di Via, a partire da11 e fino al 14 aprile, nel tratto tra Via Flaminia e Via Valdagno, circa 800 metri, è previsto il divieto di sosta su ambo i lati e il senso unico alternato regolato da movieri. I, che avrebbero dovuto svolgersi nei mesi scorsi, sono stati rimandati affinché potessimo concordare con RFI ulteriori interventi più complessi riguardanti la sistemazione delle aree adiacenti la stazione di Vigna Clara e la realizzazione di nuovi parcheggi. “Considerata però la complessità del cantiere, che richiede una progettazione ancora più approfondita, procederemo intanto alla riasfaltatura della strada. Grazie agli Uffici del Municipio XV che stanno seguendo da vicino tutta la programmazione e ...

fino al 14 aprile, nel tratto tra via Flaminia e via Valdagno, circa 800 metri, è previsto il divieto di sosta su ambo i lati e il senso unico alternato regolato da movieri.Truffa milionaria e riciclaggio, al via il processo per Riccardo Radicchi. Il 44enne di Monterosi, considerato un collaboratore dei clan malavitosi romani, sarebbe stato la mente di una maxi ...