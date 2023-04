Via il Reddito di cittadinanza a chi non va a zappare (Di giovedì 6 aprile 2023) Il cognato più famoso d’Italia, ovvero Francesco Lollobrigida, non ci delude mai. Il ministro dell’Agricoltura conferma l’ostilità del governo nei confronti dei poveri e dei sussidi che li aiutano a mettere il pranzo con la cena. Rispondendo a un’interrogazione del M5S alla Camera, Lollobrigida ha rilanciato il solito ritornello: il lavoro nei campi c’è e se i percettori del Reddito di cittadinanza vi si sottraggono è perché preferiscono poltrire sul divano e dunque non hanno diritto ai sussidi, ovvero al metadone di Stato come ha avuto modo di affermare a suo tempo sua cognata e premier, Giorgia Meloni. Lollobrigida ha rilanciato il solito ritornello: il lavoro nei campi c’è e se i percettori del Reddito di cittadinanza vi si sottraggono è perché preferiscono poltrire sul divano Lollobrigida sta andando avanti con ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 6 aprile 2023) Il cognato più famoso d’Italia, ovvero Francesco Lollobrigida, non ci delude mai. Il ministro dell’Agricoltura conferma l’ostilità del governo nei confronti dei poveri e dei sussidi che li aiutano a mettere il pranzo con la cena. Rispondendo a un’interrogazione del M5S alla Camera, Lollobrigida ha rilanciato il solito ritornello: il lavoro nei campi c’è e se i percettori deldivi si sottraggono è perché preferiscono poltrire sul divano e dunque non hanno diritto ai sussidi, ovvero al metadone di Stato come ha avuto modo di affermare a suo tempo sua cognata e premier, Giorgia Meloni. Lollobrigida ha rilanciato il solito ritornello: il lavoro nei campi c’è e se i percettori deldivi si sottraggono è perché preferiscono poltrire sul divano Lollobrigida sta andando avanti con ...

