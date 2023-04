Via del governo alle nuove assunzioni nella Pubblica amministrazione. Ok al decreto siccità, slitta quello sulla concorrenza (Di giovedì 6 aprile 2023) È iniziato nel tardo pomeriggio il Consiglio dei ministri con all’ordine del giorno il decreto legge per l’emergenza siccità, quello per rafforzare le capacità amministrative della Pubblica amministrazione e il disegno di legge sulla concorrenza. Per quest’ultimo si prospetta un ulteriore rinvio mentre, secondo fonti di palazzo Chigi, sono stati approvati il decreto che dispone le assunzioni per la P.a. allo scopo di rafforzarne la capacità amministrativa e quello sulla siccità. Per quanto concerne invece le misure per fronteggiare la siccità, la bozza del testo arrivata all’esame dei ministri prevede l’ istituzione di una cabina di regia interministeriale, presieduta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) È iniziato nel tardo pomeriggio il Consiglio dei ministri con all’ordine del giorno illegge per l’emergenzaper rafforzare le capacità amministrative dellae il disegno di legge. Per quest’ultimo si prospetta un ulteriore rinvio mentre, secondo fonti di palazzo Chigi, sono stati approvati ilche dispone leper la P.a. allo scopo di rafforzarne la capacità amministrativa e. Per quanto concerne invece le misure per fronteggiare la, la bozza del testo arrivata all’esame dei ministri prevede l’ istituzione di una cabina di regia interministeriale, presieduta ...

