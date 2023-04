Via D'Amelio: "Non fu la mafia ad ordinare l'omicidio di Borsellino" (Di giovedì 6 aprile 2023) Novità clamorose arrivano dal tribunale di Caltanissetta, la sentenza sul depistaggio nella strage di via D'Amelio emessa dai giudici, ribalta tutto e rischia di aprire nuovi scenari fin qui solo ipotizzati ma mai accertati sulla morte del giudice Paolo Borsellino di 5 agenti della scorta. Dopo la strage, non fu Cosa nostra a fare sparire l’agenda rossa di Paolo Borsellino. Ed estranei alla mafia erano anche i soggetti che idearono la morte del giudice, assassinato il 19 luglio del 1992. Lo scrivono - si legge sul Fatto Quotidiano - i giudici di Caltanissetta nelle motivazioni della sentenza del processo per il depistaggio delle indagini. Il 12 luglio del 2022 il Tribunale aveva dichiarato prescritte le accuse contestate a Mario Bo e Fabrizio Mattei, due dei tre poliziotti accusati di avere depistato le indagini sulla ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 6 aprile 2023) Novità clamorose arrivano dal tribunale di Caltanissetta, la sentenza sul depistaggio nella strage di via D'emessa dai giudici, ribalta tutto e rischia di aprire nuovi scenari fin qui solo ipotizzati ma mai accertati sulla morte del giudice Paolodi 5 agenti della scorta. Dopo la strage, non fu Cosa nostra a fare sparire l’agenda rossa di Paolo. Ed estranei allaerano anche i soggetti che idearono la morte del giudice, assassinato il 19 luglio del 1992. Lo scrivono - si legge sul Fatto Quotidiano - i giudici di Caltanissetta nelle motivazioni della sentenza del processo per il depistaggio delle indagini. Il 12 luglio del 2022 il Tribunale aveva dichiarato prescritte le accuse contestate a Mario Bo e Fabrizio Mattei, due dei tre poliziotti accusati di avere depistato le indagini sulla ...

