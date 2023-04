Via D’Amelio, i giudici: “Non c’è solo la mafia dietro la strage che uccise Borsellino” (Di giovedì 6 aprile 2023) Palermo – Non c’è solo la mafia dietro la strage di via D’Amelio: “L’istruttoria dibattimentale ha consentito di apprezzare una serie di elementi utili a dare concretezza alla tesi della partecipazione (morale e materiale) alla strage di Via D’Amelio di altri soggetti (diversi da Cosa nostra) e/o di gruppi di potere interessati all’ eliminazione di Paolo Borsellino”. Lo scrivono i giudici del tribunale di Caltanissetta nelle motivazioni della sentenza sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio. Il processo si è concluso con la prescrizione del reato di calunnia aggravato contestato ai poliziotti Bo e Mattei e l’assoluzione del terzo poliziotto imputato, Ribaudo. A dimostrare ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 6 aprile 2023) Palermo – Non c’èlaladi via: “L’istruttoria dibattimentale ha consentito di apprezzare una serie di elementi utili a dare concretezza alla tesi della partecipazione (morale e materiale) alladi Viadi altri soggetti (diversi da Cosa nostra) e/o di gruppi di potere interessati all’ eliminazione di Paolo”. Lo scrivono idel tribunale di Caltanissetta nelle motivazioni della sentenza sul depistaggio delle indagini sulladi via. Il processo si è concluso con la prescrizione del reato di calunnia aggravato contestato ai poliziotti Bo e Mattei e l’assoluzione del terzo poliziotto imputato, Ribaudo. A dimostrare ...

I giudici sulla strage di via D'Amelio: 'Non fu Cosa nostra a rubare l'agenda rossa' Alla strage parteciparono esponenti delle istituzioni Altri soggetti diversi da Cosa nostra avrebbero partecipato alla strage di via D'Amelio . E' quanto emerge dalle motivazioni della sentenza. L'olio del "Giardino della Memoria di Capaci" donato alle Diocesi italiane Quest'anno ricorre il trentunesimo anniversario delle stragi mafiose di Capaci e Via D'Amelio, dove persero la vita i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Francesca Morvillo ed i poliziotti incaricati della loro tutela Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani. Strage Borsellino: 'Non fu solo mafia, 'Agenda Rossa' rubata da soggetto istituzionale' I magistrati di Caltanissetta, nelle motivazioni della sentenza sul depistaggio delle indagini, scrivono che ci fu una partecipazione (morale e materiale) alla strage di Via D'Amelio in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e 5 uomini della scorta , di altri soggetti: "Non sono stati i boss a fare sparire l'Agenda Rossa" dopo l'esplosione in via D'Amelio a Palermo.