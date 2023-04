Via Crucis di Papa Francesco al Colosseo venerdì santo 7 aprile 2023: percorso e quali sono le strade chiuse (Di giovedì 6 aprile 2023) Mancano pochi giorni alla Pasqua, ma dopo il giovedì santo, i fedeli hanno un altro appuntamento da cerchiare in rosso sul calendario: quello con la via Crucis di Papa Francesco, che come sempre avrà come sfondo il Colosseo di Roma. Un evento importante, seguito in mondovisione. Inevitabilmente, però, i cittadini di Roma e i turisti dovranno fare i conti con strade chiuse, settori transennati, divieti di sosta. Per la presenza del Papa, infatti, la circolazione veicolare sarà bloccata nel Centro Storico e nelle zone limitrofe per motivi di sicurezza. Per le celebrazioni fatte dal santo Padre, la circolazione verrà chiusa a partire dalle ore 13 di domani, venerdì santo, 7 aprile. Come ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 aprile 2023) Mancano pochi giorni alla Pasqua, ma dopo il giovedì, i fedeli hanno un altro appuntamento da cerchiare in rosso sul calendario: quello con la viadi, che come sempre avrà come sfondo ildi Roma. Un evento importante, seguito in mondovisione. Inevitabilmente, però, i cittadini di Roma e i turisti dovranno fare i conti con, settori transennati, divieti di sosta. Per la presenza del, infatti, la circolazione veicolare sarà bloccata nel Centro Storico e nelle zone limitrofe per motivi di sicurezza. Per le celebrazioni fatte dalPadre, la circolazione verrà chiusa a partire dalle ore 13 di domani,, 7. Come ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rassegnaflp : La via crucis non cercata. Nella morte di Ada D’Adamo c’è il trionfo della vita - radioaldebaran : I riti di Pasqua. Via Crucis dei ragazzi a #Moneglia, oggi il vescovo all'Acquarone - #Chiavari #ChiesaEReligiosi… - Sfioredizucca : @sailor_snickers Quando andavo alle processioni al mio paese, mi piaceva tantissimo tenere in mano la candela. Poi… - RosyMerola : Pellare: Via Crucis Vivente 2023 - BlondePorchetta : @Sfioredizucca Posso dirti che per me la via crucis era un'occasione di vita sociale perché si girava per il paese… -