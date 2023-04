Via Crucis con Papa Francesco in tv venerdì santo 7 aprile: orario, canale e dove vederla (Di giovedì 6 aprile 2023) venerdì santo 7 aprile, a due giorni dalla domenica di Pasqua, si celebra come di consueto la Via Crucis. Dal Sagrato della Basilica di San Pietro, Papa Francesco celebrerà il rito in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming sulla piattaforma Rai Play. L’appuntamento è per le ore 21 con la Via Crucis in diretta tv. Su TV2000, invece, l’appuntamento è fissato per le ore 21:20 per la Via Crucis dal Colosseo a Roma. IL PROGRAMMA RAI UNO ore 21 – Via Crucis con Papa Francesco TV2000 ore 21:20 – Via Crucis dal Colosseo SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023), a due giorni dalla domenica di Pasqua, si celebra come di consueto la Via. Dal Sagrato della Basilica di San Pietro,celebrerà il rito in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming sulla piattaforma Rai Play. L’appuntamento è per le ore 21 con la Viain diretta tv. Su TV2000, invece, l’appuntamento è fissato per le ore 21:20 per la Viadal Colosseo a Roma. IL PROGRAMMA RAI UNO ore 21 – ViaconTV2000 ore 21:20 – Viadal Colosseo SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuinoNotizie : 'L'indifferenza fa la differenza', a Castelveccana la via Crucis contro lo spaccio - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Per i cittadini di Molfetta sarà una Via Crucis speciale: in processione sarà portata la croce realizzata con i resti del… - TgrRaiPuglia : Per i cittadini di Molfetta sarà una Via Crucis speciale: in processione sarà portata la croce realizzata con i res… - InfoAtac : #info #atac - #PapaFrancesco celebra la #ViaCrucis del #venerdìsanto al Colosseo. Trasporto pubblico modificato ??… - romamobilita : #VIDEO tg della mobilità: venerdì sera Via Crucis al Colosseo, la mobilità e i trasporti. -