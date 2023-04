Via Crucis 2023 di Papa Francesco in diretta tv, quanto dura e a che ora finisce (Di giovedì 6 aprile 2023) Anche quest’anno la Via Crucis si terrà al Colosseo e Papa Francesco sarà presente personalmente. Come da tradizione, si terrà il venerdì di pasqua e vedrà il coinvolgimento di fedeli provenienti da tutto il mondo. Per chi non potrà partecipare fisicamente, nessun problema! L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva così potrà essere seguito da tutti: ecco dove vederla e a che ora. Papa Francesco e la Via Crucis 2023 in diretta tv Papa Francesco è un po’ indebolito dal malore che l’ha visto ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per quattro giorni, ma ha deciso di partecipare comunque in presenza alla Via Crucis, data l’importanza dell’evento. Sono previste migliaia di persone e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 aprile 2023) Anche quest’anno la Viasi terrà al Colosseo esarà presente personalmente. Come da tradizione, si terrà il venerdì di pasqua e vedrà il coinvolgimento di fedeli provenienti da tutto il mondo. Per chi non potrà partecipare fisicamente, nessun problema! L’evento sarà trasmesso intelevisiva così potrà essere seguito da tutti: ecco dove vederla e a che ora.e la Viaintvè un po’ indebolito dal malore che l’ha visto ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per quattro giorni, ma ha deciso di partecipare comunque in presenza alla Via, data l’importanza dell’evento. Sono previste migliaia di persone e ...

