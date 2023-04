Vertice Meloni-Sanchez, patto Italia-Spagna sui migranti (Di giovedì 6 aprile 2023) A febbraio otto paesi europei hanno chiesto uno sforzo maggiore dell'Unione sul tema dei rimpatri e nel controllo delle frontiere esterne. Cipro, Danimarca, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta e Slovacchia non sono gli unici alleati dell'Italia in questa battaglia per risolvere in modo serio l'emergenza migranti. Un mese fa, anche il primo ministro olandese Mark Rutte ha dato il suo appoggio a Giorgia Meloni nella lotta ai trafficanti. Ieri è stata la volta del premier spagnolo Pedro Sanchez. Nell'incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio ha detto senza giri di parole che Spagna e Italia «sono allineate sugli obiettivi» a cominciare dal «patto sull'immigrazione». Insomma, il fronte comune per un cambio di passo nella Ue prende sempre più forma. ... Leggi su iltempo (Di giovedì 6 aprile 2023) A febbraio otto paesi europei hanno chiesto uno sforzo maggiore dell'Unione sul tema dei rimpatri e nel controllo delle frontiere esterne. Cipro, Danimarca, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta e Slovacchia non sono gli unici alleati dell'in questa battaglia per risolvere in modo serio l'emergenza. Un mese fa, anche il primo ministro olandese Mark Rutte ha dato il suo appoggio a Giorgianella lotta ai trafficanti. Ieri è stata la volta del premier spagnolo Pedro. Nell'incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio ha detto senza giri di parole che«sono allineate sugli obiettivi» a cominciare dal «sull'immigrazione». Insomma, il fronte comune per un cambio di passo nella Ue prende sempre più forma. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Vertice #Meloni-#Sanchez, patto #Italia-#Spagna sui #migranti #6aprile - Charl12714661Mr : IO SONO GIORGIA E NON VOGLIO DOMANDE: IN VISTA DEL BILATERALE TRA #MELONI E #SANCHEZ A ROMA, PALAZZO CHIGI HA FATT… - vincenzo_tolve : - Marchess86 : Intanto ieri era in programma il vertice fra Italia e Spagna e la #Meloni era all'Aquila per le celebrazioni del 14… - TV2000it : RT @TV2000it: #Italia-#Spagna, vertice #Meloni-#Sanchez: confronto a tutto campo #5aprile #Tv2000 @tg2000it -