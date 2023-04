Verso Milan-Empoli: il racconto dei precedenti in casa rossonera (Di giovedì 6 aprile 2023) Sfida numero 34 quella di domani sera tra Milan e Empoli con un bilancio nelle 33 sfide giocate di 4 successi azzurri, 10 pareggi e 19 vittorie rossonere. Parlando delle sole gare giocate a Milano, 16, sono 11 le vittorie del Milan, 2 pareggi e 3 affermazioni empolesi. La prima sfida tra le due squadre risale al 12 febbraio 1986, ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia, con la gara che terminò 1-1 (Della Monica rispose al vantaggio Milanista di Paolo Rossi) con l’Empoli che, grazie al successo dell’andata, superò il turno. La prima gara in Serie A risale alla stagione 1986/87, con i rossoneri che vinsero 1-0 con la rete di Galderisi nuova sfida, e nuovo successo per 1-0, nella gara del campionato 1987/88, con il gol partita firmata da Marco Van Basten. Le due squadre si ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Sfida numero 34 quella di domani sera tracon un bilancio nelle 33 sfide giocate di 4 successi azzurri, 10 pareggi e 19 vittorie rossonere. Parlando delle sole gare giocate ao, 16, sono 11 le vittorie del, 2 pareggi e 3 affermazioni empolesi. La prima sfida tra le due squadre risale al 12 febbraio 1986, ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia, con la gara che terminò 1-1 (Della Monica rispose al vantaggioista di Paolo Rossi) con l’che, grazie al successo dell’andata, superò il turno. La prima gara in Serie A risale alla stagione 1986/87, con i rossoneri che vinsero 1-0 con la rete di Galderisi nuova sfida, e nuovo successo per 1-0, nella gara del campionato 1987/88, con il gol partita firmata da Marco Van Basten. Le due squadre si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pueblo_Juve : RT @juventusfc: Verso un super finale di campionato ?????? Aperta la vendita per i member delle partite contro Lecce, Cremonese e Milan ?? - PesceFrancesco1 : RT @juventusfc: Verso un super finale di campionato ?????? Aperta la vendita per i member delle partite contro Lecce, Cremonese e Milan ?? - RoccoBombacigno : RT @juventusfc: Verso un super finale di campionato ?????? Aperta la vendita per i member delle partite contro Lecce, Cremonese e Milan ?? - EmpoliFC : La prima sfida in #CoppaItalia nel 1986, la vittoria firmata #DiNatale, quelle con le reti di #Saudati, #Mchedlidze… - AlbertMotta82 : #Lukaku zittisce i tifosi che lo hanno insultato: espulso #Politano gestaccio verso i tifosi del Milan per ora niente.... -