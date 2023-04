Ventiseienne trovato morto nel bosco del Trentino | forse ucciso da un animale selvatico

(Di giovedì 6 aprile 2023) Mistero tra i boschi di Caldes in Val di Sole indove un ragazzo di 26 anni è stato. L'uomo, che ieri pomeriggio era uscito per correre, potrebbe essere stato aggredito e ...

Mistero tra i boschi di Caldes in Val di Sole in Trentino dove un ragazzo di 26 anni è statomorto . L'uomo, che ieri pomeriggio era uscito per correre, potrebbe essere stato aggredito e ucciso da un animale selvatico. Sul posto sono presenti i carabinieri, i forestali provinciali e ...... ildi San Cristoforo ammazzato a febbraio 2021 e il cui cadavere fu seppellito in una ... L'accusa si basa sulle indagini coordinate dai pm Lina, Rocco Liguori e Alessandro ...Presso l'abitazione del, invece, è stato rinvenuto materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Successivamente, accompagnato presso gli Uffici della Questura e sentito ...

Ventiseienne trovato morto nel bosco del Trentino, si pensa ad un ... altovicentinonline.it

Grazie all'ausilio dei cani Gino e Dylan, del reparto cinofili della questura di Roma, è stato rinvenuto un fucile calibro 12 provento di furto in abitazione e 10 cartucce, sotterrati e avvolti in una ...Un detenuto di 26 anni residente in provincia di Latina è stato trovato morto nella sua cella intorno alle ... Solo poche ore prima il ventiseienne aveva parlato al telefono con i suoi parenti, ...