Venezia, crisi d'ansia per i voti: un liceo li cancella (Di giovedì 6 aprile 2023) Leggi Anche Toto - maturità 2023, gli studenti scommettono su D'Annunzio e Pirandello. Storia e attualità: si punta su Guerra, Costituzione, caduta del Fascismo e intelligenza artificiale voti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 6 aprile 2023) Leggi Anche Toto - maturità 2023, gli studenti scommettono su D'Annunzio e Pirandello. Storia e attualità: si punta su Guerra, Costituzione, caduta del Fascismo e intelligenza artificiale...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Chioggia. Siccità, il sindaco Armelao chiude le fontane e “detta” le regole per combattere la nuova crisi - Gazzettino : Chioggia. Siccità, il sindaco Armelao chiude le fontane e “detta” le regole per combattere la nuova crisi - infoitinterno : Venezia. Fornai in crisi di personale: «Oggi per trovare dipendenti li devi pagare 3mila euro al mese altrimenti no… - Profilo3Marco : RT @_damelio_: Ritrovato protagonismo nei Balcani. Impegno sulla crescita di #Trieste. Soluzione alla crisi #Wärtsilä. E poi migranti, caro… - NxwssReal : Venezia, i panifici potranno installare macchinette per il caffè nei negozi per chi vuole fare una sorta di colazio… -