Vela, Trofeo Princesa Sofia: prima giornta di Gold fleet (Di giovedì 6 aprile 2023) Quarta giornata di gare e prima di Gold fleet al Trofeo Princesa Sofia, tappa di Coppa del Mondo di Vela internazionale. Nel Nacra 17, tre equipaggi italiani si sono posizionati tra le prime quattro posizioni della classifica. In Ilca 6, Chiara Benini Floriani continua a mantenere una buona solidità nelle prestazioni, arrivando oggi al terzo posto in classifica generale. Inoltre, per i 470, l’equipaggio Ferrari Caruso è riuscito a raggiungere il settimo posto, mentre nel Formula Kite maschile, Riccardo Pianosi è ottavo. Domani si svolgerà l’ultimo giorno di finali, con la definizione degli atleti che disputeranno sabato le Medal Race e le Metal Series. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Quarta giornata di gare edial, tappa di Coppa del Mondo diinternazionale. Nel Nacra 17, tre equipaggi italiani si sono posizionati tra le prime quattro posizioni della classifica. In Ilca 6, Chiara Benini Floriani continua a mantenere una buona solidità nelle prestazioni, arrivando oggi al terzo posto in classifica generale. Inoltre, per i 470, l’equipaggio Ferrari Caruso è riuscito a raggiungere il settimo posto, mentre nel Formula Kite maschile, Riccardo Pianosi è ottavo. Domani si svolgerà l’ultimo giorno di finali, con la definizione degli atleti che disputeranno sabato le Medal Race e le Metal Series. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... federvela : Qui il comunicato completo ?? ?? - NAVIGAMUS : NAVIGAMUS BLOG A VELA: Terza giornata a Palma per il Trofeo Princesa Sofi... - AGR_web : Vela, italiani protagonisti nella terza giornata del Trofeo Princesa Sofia, da domani via al Gold Fleet Il terzo ..… - PressMareItalia : Il terzo giorno del #TrofeoPrincesaSofia, che rappresenta la prima tappa di #CoppadelMondo e un importante appuntam… - Italiavela : Terza giornata a Palma per il Trofeo Princesa Sofia: da domani le fasi finali con tanti italiani in Gold Fleet… -