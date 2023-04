Vela, Trofeo Princesa Sofia 2023: tre coppie italiane nelle prime quattro posizioni nei Nacra 17, Benini Floriani terza nell’ILCA 6 (Di giovedì 6 aprile 2023) È terminata poco fa a Palma di Maiorca (Spagna) la quarta giornata della 52ma edizione del Trofeo Princesa Sofia, evento valevole anche come prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Vela olimpica 2023. Quest’oggi si sono svolte le prime regate valide per le Gold Fleet in una giornata caratterizzata da vento debole e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Nei Nacra17 i britannici John Gimson e Anna Burnet conquistano due vittorie di regata, un quarto e un quinto posto e salgono in vetta alla classifica con 20 punti netti. In seconda posizione a 5 punti di distanza dalla vetta ci sono gli azzurri Vittorio Bissaro e Maelle Frascari (oggi 6-6-4-9), che hanno dunque perso una posizione rispetto a ieri, mentre in ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) È terminata poco fa a Palma di Maiorca (Spagna) la quarta giornata della 52ma edizione del, evento valevole anche come prima tappa stagionale della Coppa del Mondo diolimpica. Quest’oggi si sono svolte leregate valide per le Gold Fleet in una giornata caratterizzata da vento debole e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Nei17 i britannici John Gimson e Anna Burnet conquistano due vittorie di regata, un quarto e un quinto posto e salgono in vetta alla classifica con 20 punti netti. In seconda posizione a 5 punti di distanza dalla vetta ci sono gli azzurri Vittorio Bissaro e Maelle Frascari (oggi 6-6-4-9), che hanno dunque perso una posizione rispetto a ieri, mentre in ...

