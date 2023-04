Vavassori-Munar oggi in tv: orario, canale e diretta streaming secondo turno Atp Marrakech 2023 (Di giovedì 6 aprile 2023) Andrea Vavassori sfiderà Jaume Munar nel secondo turno dell’ATP 250 di Marrakech 2023, in programma dal 3 al 9 aprile. Davvero una gran vittoria quella del tennista azzurro all’esordio, in grado di sconfiggere in tre set un avversario come Jarry che arrivava da una finale e da un trionfo negli ultimi due tornei ATP disputati. Andrea vuole continuare il suo percorso iniziato attraverso le qualificazioni, ma oggi si ritroverà di fronte un altro giocatore di quelli ostici sul rosso. Miglior risultato stagionale per Munar è la semifinale raggiunta poche settimane fa a Santiago, in cui perse in tre set proprio da Jarry. L’attuale n°83 del ranking mondiale parte in ogni caso con i favori del pronostico. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Andreasfiderà Jaumeneldell’ATP 250 di, in programma dal 3 al 9 aprile. Davvero una gran vittoria quella del tennista azzurro all’esordio, in grado di sconfiggere in tre set un avversario come Jarry che arrivava da una finale e da un trionfo negli ultimi due tornei ATP disputati. Andrea vuole continuare il suo percorso iniziato attraverso le qualificazioni, masi ritroverà di fronte un altro giocatore di quelli ostici sul rosso. Miglior risultato stagionale perè la semifinale raggiunta poche settimane fa a Santiago, in cui perse in tre set proprio da Jarry. L’attuale n°83 del ranking mondiale parte in ogni caso con i favori del pronostico. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #AtpMarrakech | Rinviato a domani il match tra #Vavassori e #Munar - AlbertoRossi70 : Tennis, ATP 250 Marrakech (Marocco) – Mercoledì 5 aprile andranno in scena, oltre alla prosecuzione del match dei s… - racchette : Fra una mezz'ora Vavassori affronta Munar. Consigliamo a prescindere, è sempre un piacere veder giocare un panda come Wave. - federtennis : Che magie ci regaleranno oggi @fabiofogna e #Cecchinato? LIVE su @SuperTennisTv alle 13:00 il derby azzurro di Esto… - TuttocalcioS : 3 italiani in campo oggi nei tornei ATP! Alle 12:30, all'#ATPMarrakech, Andrea #Vavassori ???? affronta Munar ????. All… -