Valencia-Virtus Bologna, Eurolega: ultime e diretta tv (Di giovedì 6 aprile 2023) Due squadre in crisi di risultati che cercano di dare un senso al finale di regular season dopo che la matematica le ha costrette ad abbandonare anzitempo il sogno playoff. Al Pabellon Municipal Fuente San Luis di Valencia arriva la Virtus Bologna, concentrata sul campionato ma comunque intenzionata a ben figurare anche in Eurolega in vista del derby di settimana prossima contro l’Olimpia Milano. Identica la situazione dei padroni di casa, che, nonostante in Liga inseguano un posto playoff, vorranno dare un segnale al Barça contro cui venerdì 14 giocheranno il derby europeo. La palla a due di Valencia-Virtus Bologna, valevole per il 33esimo turno di Eurolega, è in programma alle ore 20:30 di questa sera. Il momento delle due squadre Dopo un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 aprile 2023) Due squadre in crisi di risultati che cercano di dare un senso al finale di regular season dopo che la matematica le ha costrette ad abbandonare anzitempo il sogno playoff. Al Pabellon Municipal Fuente San Luis diarriva la, concentrata sul campionato ma comunque intenzionata a ben figurare anche inin vista del derby di settimana prossima contro l’Olimpia Milano. Identica la situazione dei padroni di casa, che, nonostante in Liga inseguano un posto playoff, vorranno dare un segnale al Barça contro cui venerdì 14 giocheranno il derby europeo. La palla a due di, valevole per il 33esimo turno di, è in programma alle ore 20:30 di questa sera. Il momento delle due squadre Dopo un ...

