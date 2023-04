Valditara: “Fondamentale il digitale, ma occorre equilibrio. Bello sarebbe se un professore di Harvard tenesse lezione in un nostro liceo” (Di giovedì 6 aprile 2023) Durante il suo intervento a Porta a Porta, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha parlato anche di educazione digitale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 aprile 2023) Durante il suo intervento a Porta a Porta, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha parlato anche di educazione. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FeliciOria94049 : RT @miriana_verardi: @G_Valditara @Corriere Ministro, ovviamente per poter garantire le lezioni pomeridiane è fondamentale un organico aggi… - miriana_verardi : @G_Valditara @Corriere Ministro, ovviamente per poter garantire le lezioni pomeridiane è fondamentale un organico a… - Luca_tern : RT @GiorgioBergesio: Le aggressioni a docenti e presidi delle ultime settimane non sono tollerabili. Bene il ministro Valditara: è fondamen… - 51rolando : RT @GiorgioBergesio: Le aggressioni a docenti e presidi delle ultime settimane non sono tollerabili. Bene il ministro Valditara: è fondamen… -