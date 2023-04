Vaccini, il professor Bassetti condannato a risarcire gli eredi di Montagnier: lo definì “rinc… e demente” (Di giovedì 6 aprile 2023) Erano i mesi caldi del dibattito tra i Pro Vax, la stragrande maggioranza degli italiani, e i No Vax, che avevano scelto il professor Luc Montagnier, premio Nobel per la Medicina, come icona dei “dubbiosi” e dei “complottisti” sul Covid. Il professor Matteo Bassetti, nel corso di un incontro pubblico, si lasciò andare ad alcune espressioni pesanti nei confronti dello scienziato francese, morto poi nel febbraio del 2022. Oggi l’infettivologo ligure è stato condannato a risarcire gli eredi di Montagnier con seimila euro dopo una condanna per diffamazione. Bassetti e le critiche a Montagnier davanti a Sgarbi La vicenda risale al 23 agosto 2021 quando a Sutri, durante la terza edizione del premio Efebo, il sindaco ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 6 aprile 2023) Erano i mesi caldi del dibattito tra i Pro Vax, la stragrande maggioranza degli italiani, e i No Vax, che avevano scelto ilLuc, premio Nobel per la Medicina, come icona dei “dubbiosi” e dei “complottisti” sul Covid. IlMatteo, nel corso di un incontro pubblico, si lasciò andare ad alcune espressioni pesanti nei confronti dello scienziato francese, morto poi nel febbraio del 2022. Oggi l’infettivologo ligure è statoglidicon seimila euro dopo una condanna per diffamazione.e le critiche adavanti a Sgarbi La vicenda risale al 23 agosto 2021 quando a Sutri, durante la terza edizione del premio Efebo, il sindaco ...

