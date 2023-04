Usa, la Corte Suprema dà ragione a una studentessa transgender: «Può gareggiare con le altre ragazze». La Casa Bianca verso una legge sulla libertà di scelta (Di giovedì 6 aprile 2023) Becky Pepper-Jackson, studentessa 12enne transgender, potrà gareggiare con la squadra femminile di corsa della sua scuola. Lo ha deciso oggi la Corte Suprema statunitense, che ha respinto la richiesta del West Virginia di ribaltare una precedente decisione della Corte d’appello e impedire alla 12enne, nata maschio, di competere con le altre ragazze. Una sentenza per certi versi inaspettata, considerato che la maggioranza dei giudici della Corte Suprema – sei su nove – sono conservatori. La decisione dei togati non è stata corredata da nessuna spiegazione. A schierarsi contro la sentenza finale della Corte sono stati i guidici Samuel A. Alito Jr. e Clarence Thomas, che hanno emesso un’opinione ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 aprile 2023) Becky Pepper-Jackson,12enne, potràcon la squadra femminile di corsa della sua scuola. Lo ha deciso oggi lastatunitense, che ha respinto la richiesta del West Virginia di ribaltare una precedente decisione dellad’appello e impedire alla 12enne, nata maschio, di competere con le. Una sentenza per certi versi inaspettata, considerato che la maggioranza dei giudici della– sei su nove – sono conservatori. La decisione dei togati non è stata corredata da nessuna spiegazione. A schierarsi contro la sentenza finale dellasono stati i guidici Samuel A. Alito Jr. e Clarence Thomas, che hanno emesso un’opinione ...

