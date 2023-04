Usa il cellulare della madre | bimba di 5 anni compra 3mila dollari di giocattoli

(Di giovedì 6 aprile 2023) La mamma: "All'inizio avevo pensato a una frode" “Avevo ricevuto una notifica di spedizione da Amazon che diceva ‘Congratulazioni, il tuoi ordini sono stati spediti’ e, visto che non avevo ordinato nulla, ho pensato a una frode”. Con queste parole Jessica Nunes di Westport in Massachusetts ha raccontato a ‘Good Morning America’ di aver scoperto che sua figlia Lila di soli 5avevato decine dicon il suo account Amazon, tra cui anche una mini-jeep elettrica, per un totale di circa, pari a oltre 2.700 euro. Poco dopo la 26enne si è ricordata di aver permesso a sua figlia di usare il suo. “Stavo guidando e lei mi ha chiesto di poter giocare con una mia App sule le ho detto di ‘sì’. Non sapevo fosse finita su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : «Putin non usa il cellulare né internet, vive in una sorta di vuoto informativo. Si è protetto dal mondo con ogni b… - O_GFVIP : @MrLeBron6 @EdoardoTavassi Tesoro non frignare Se devi scaricare la frustrazione non farlo su gli altri dietro ad… - dassste : @PellegriniLuisa Idem..... Twitter è molto energivoro...??se nn lo si usa..la carica può anche durare due o più gior… - IAmSuperman165 : Per chi usa Telegram, avete per caso notato rallentamenti nel caricamento delle chat, delle gif e roba varia ?? Dev… - EcoGeo5 : RT @MarcoFattorini: «Putin non usa il cellulare né internet, vive in una sorta di vuoto informativo. Si è protetto dal mondo con ogni barri… -

Cosa sta succedendo I giovani preferiscono la Play station e ilallo scendere in piazza Perché, come se lo spiega e cosa farebbe Quando ho sentito la notizia cheed Europa daranno ...Putin, le rivelazioni dell'ex membro del Servizio di protezione del Presidente russo: 'None Internet. Vive isolato dal mondo da 3 anni' Vladimir Putin vive in uno stato di paranoia. Questo sarebbe lo stato mentale del leader russo da quanto emerge dall'intervista rilasciata a ...Cosa sta succedendo I giovani preferiscono la Play station e ilallo scendere in piazza Perché, come se lo spiega e cosa farebbe Quando ho sentito la notizia cheed Europa daranno ...

Usa, lascia il telefono alla figlia di 5 anni: lei compra 2.700 euro di giocattoli TGCOM

Putin, le rivelazioni dell'ex membro del Servizio di protezione del Presidente russo: "Non usa cellulare e Internet. Vive isolato dal mondo da 3 anni" Vladimir Putin vive in uno stato di paranoia.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...