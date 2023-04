Uova di Pasqua ai piccoli torrecusani offerti dall’Amministrazione Comunale (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTorrecuso (Bn) – Uova di Pasqua ai bambini di Torrecuso: un piccolo, grande gesto da parte dell’amministrazione Comunale guidata dal primo cittadino Angelino Iannella che ha deciso di donare un sorriso ‘gustoso’ ai bambini della comunità insieme ad una poesia di auguri: ‘La Pace è un sogno, da sognare in tanti, è un desiderio di quelli importanti. La Pace è un dono per il mondo intero, ci fa trovare un amore più vero. La Pace è un premio, che si vince in tanti, ci fa vicini anche se distanti. La Pace è un seme, nelle nostre mani, da coltivare per un nuovo domani’. A ricevere questo dolce dono tutti i bimbi nati tra il 1 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020 che sarà distribuito dai volontari delle associazione presenti sul territorio: “Donare un sorriso e celebrare la Pasqua come momento di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTorrecuso (Bn) –diai bambini di Torrecuso: un piccolo, grande gesto da parte dell’amministrazioneguidata dal primo cittadino Angelino Iannella che ha deciso di donare un sorriso ‘gustoso’ ai bambini della comunità insieme ad una poesia di auguri: ‘La Pace è un sogno, da sognare in tanti, è un desiderio di quelli importanti. La Pace è un dono per il mondo intero, ci fa trovare un amore più vero. La Pace è un premio, che si vince in tanti, ci fa vicini anche se distanti. La Pace è un seme, nelle nostre mani, da coltivare per un nuovo domani’. A ricevere questo dolce dono tutti i bimbi nati tra il 1 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020 che sarà distribuito dai volontari delle associazione presenti sul territorio: “Donare un sorriso e celebrare lacome momento di ...

