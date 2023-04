Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 6 04 23

Leggi su isaechia

(Di giovedì 6 aprile 2023) Allora, sforzandomi di essere il più obiettiva possibile devo dire che Roberta Di Padua nelladi oggi diha fatto la figura della rosicona. E devo dire pure che Nicole Santinelli è uscita vincente dal confronto perché, in primis, mentre Roby si faceva esplodere la giugulare, lei non si è scomposta di un millimetro (in realtà non so se questa sia una scelta o se siano proprio il suo corpo e il suo viso a non essere programmati per i movimenti elastici), e in secondo luogo col suo sguardo robotico e la voce monocorde le ha tirato un paio di stilettate alle quali la dama ha faticato a replicare in maniera efficace (“lo sai tu come si conquista un uomo, che stai qua da 5 anni!“). Ecco, questo è ciò che dovrei dire se fossi una persona oggettiva… ma stigrandissimicaxzi, io oggettiva non voglio esserlo e quindi ...