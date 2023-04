Uomini e Donne | Lavinia e Alessio inseparabili | come trascorreranno la Pasqua

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 6 aprile 2023) Ora cheMauro eCorvino, rispettivamente ex tronista ed ex corteggiatore di, si sono scelti e sono dunque una coppia a tutti gli effetti, non si sono mai separati. Stanno trascorrendo infatti le loro giornate sempre insieme tra Roma, dove vive lei, e Caserta, dove vive lui. E per quanto riguarda la, i due volti noti del programma di Maria De Filippi hanno idee ben precise: laassieme, ma non in famiglia,apprendiamo da alcune indiscrezioni.gossip, perCorvino eMauroassieme agli amici di lui Cosa farannoCorvino eMauro per queste vacanze ...