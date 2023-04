Uomini e Donne | il web lo sospettava e voci vicino Maria De Filippi lo confermano | scelto il nuovo tronista

(Di giovedì 6 aprile 2023) Sembra che non ci sia più alcun dubbio:DeildiOrmai i telespettatori diconoscono talmente tanto bene il programma e la stessa conduttrice,De, che anticipare le sue scelte non sembra essere più così difficile. Continuano ad andare avanti le conoscenze di Nicole Santarelli e di Luca Daffrè, i nuovi cronisti annunciati quando, Lavinia Mauro e Federico Nicotera avevano quasi terminato il loro percorso. Federico è già andato a convivere con la sua scelta Carola mentre, la scelta di Lavinia Alessio il rosso, sui social sembra più innamorato che mai della sua principessa. Nicole Santarelli si è già baciata con due ...

Lavinia Mauro ha finalmente scelto e nella puntata di martedì 4 aprile ha rivelato al pubblico diche il suo cuore batte per Alessio Corvino , corteggiatore campano con cui si è spesso scontrata, ma che inevitabilmente l'ha fatta innamorare di lei., primo selfie per ...

Lavinia Mauro ha finalmente scelto e nella puntata di martedì 4 aprile ha rivelato al pubblico di Uomini e Donne che il suo cuore batte per Alessio Corvino, corteggiatore campano con cui si è spesso ...