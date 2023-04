Uomini e Donne, Gianni Sperti insinua il dubbio: «Nicole Santinelli e Andrea Foniglio, perché i microfoni spenti?» Ecco cosa è successo (Di giovedì 6 aprile 2023) A Uomini e Donne non mancano le insinuazioni e le provocazioni di Gianni Sperti. L'opinionista, durante la puntata, ha chiesto delle spiegazioni ad Andrea Foniglio, corteggiatore della... Leggi su leggo (Di giovedì 6 aprile 2023) Anon mancano lezioni e le provocazioni di. L'opinionista, durante la puntata, ha chiesto delle spiegazioni ad, corteggiatore della...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amnestyitalia : Donne, uomini e bambini palestinesi sono stati feriti nell'attacco delle forze di sicurezza israeliane alla moschea… - jacopocoghe : Lascia 10 donne e 10 uomini su un'isola deserta. Dopo 100 anni troverai una comunità fiorente di uomini, donne e ba… - MinisteroDifesa : Giuramento #AccademiaAeronautica 'Siete il pilastro del nostro futuro e il vostro futuro poggia su un passato cente… - silentloudly : RT @Pradaspeony: Raga siamo ad Aprile, Uomini e Donne finisce il 31 maggio. Luca ha 2 mesi per trovare la sua compagna e magicamente scende… - luciapirruccioC : ?? Pensione Non Vedenti ?? ?? 10 Anni di Contributi ??56 anni di età se uomini ( 51 Donne ) ?? Essere Non Vedenti… -