Uomini e Donne, Alessio Campoli nuovo tronista? Ecco cosa è emerso

Martedì 4 aprile a Uomini e Donne è andata in onda la scelta di Lavinia Mauro. La ragazza ha optato per Alessio Corvino e i due hanno lasciato la trasmissione insieme trasformandosi in una coppia a tutti gli effetti. Ad avere la peggio, dunque, è stato Alessio Campoli. Il ragazzo, malgrado sia stato contattato proprio dalla tronista per prendere parte al programma, non è riuscito a conquistare il suo cuore, sta di fatto che si è beccato un «no». Ad ogni modo, la sua reazione in occasione della scelta ha conquistato il cuore di tutti, anche quello di Maria De Filippi. In molti, infatti, lo vorrebbero sul trono di Uomini e Donne e la cosa potrebbe avverarsi. I rumor su Alessio Campoli come ...

