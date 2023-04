(Di giovedì 6 aprile 2023) Abbastanza lunghe da apparire affusolate, ma non tanto da risultare fastidiose: lesono la nail shape ideale per chi non ama la manicure sullecorte e, al contempo, non ha intenzione di cedere alle lunghezze dellea ballerina. L’effetto è una manicure elegante e pratica, da sfoggiare con qualsiasi nail art e smalto. Da tempo, infatti, leo con la french sono tra le tendenze più amate, sui socialin passerella. Una forma adatta e rendere le mani più affusolate. La silhouette leggermente arrotondata e lunga – che ricorda, ovviamente, quella di unaè l’ideale per far apparire la mani più sensuali ed eleganti. Se realizzate attraverso ...

Inoltre, si tratta di una manicure che valorizza tanto lelunghe, anche a, quanto quelle più corte e rovinate. Da Oltreoceano, poi, anche Jennifer Lopez dice la sua in fatto di ...Crunchy glitter accent Legel asono extra lucide, impreziosite da grandi glitter color oro. 6. Baby boomer perlate Effetto perla per lebaby boomer 2023 in bianco e lilla ...Non importa se portate leo a punta, lunghissime o molto corte. Tutte queste proposte si adatteranno con maestria alla vostra manicure.

Unghie a mandorla: come farle rosa, rosse, bianche e con smalti estivi

La manicure si veste di toni pastello delicati come fiori in boccio, di smalti perlati in perfetto stile ANNI '80 ma anche di colori vivaci e vibranti. La bella stagione in arrivo porta una ventata di ...Perfetta per un’unghia corta o di media lunghezza, squadrata o arrotondata, si può riprodurre anche su unghie più lunghe, a mandorla o a stiletto, magari con una doppia linea. L’effetto ottico è ...