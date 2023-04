Una settimana di «Passione Cultura» | con la «WaterWeek» 2023 di Uniacque

(Di giovedì 6 aprile 2023) In scena dal 13 al 16 aprile la manifestazione dedicata alla risorsa più preziosa che abbiamo: l’acqua. Tanti gli appuntamenti, tutti gratuiti, per riflettere sul tema della siccità e sull’importanza dell’acqua e dei servizi idrici

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? SPALLETTI “La partita con il Milan è una partita persa. In settimana si è lavorato bene. Raspadori è un’opzione a… - calcioinglese : È la foto della settimana, anche se rischia di diventare una seria candidata alle foto dell'anno. Il contesto: lan… - santegidionews : All'inizio della settimana santa una missione di #SantEgidio di #Karachi porta tende e aiuti agli alluvionati del… - thesnitchGF : Ricapitoliamo l'attività social di Luca, una storia con una foto di martedì, una storia dal dottore della scorsa se… - capand69 : RT @durezzadelviver: Le ultimegenerazioni imbrattamonumenti sanno che tra una settimana Germania staccherà dalla rete 3.000 MW di potenza… -

Un finale diemozionante per Unicredit che ha ripreso subito la via dei guadagni, mostrando più forza ...NPL Unicredit intanto si è spinto in avanti dopo aver reso noto che tramitesocietà ...Lo scenario tecnico visto addel titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend del gestore diserie di catene di ipermercati rispetto all' indice dei ...Lo sciopero di oggi segue il fallimentare incontro tra sindacati e governo, ma soprattutto precede diil pronunciamento della Corte Costituzionale. Nonostante la data sia stata in ...

Due scioperi in una settimana: a rischio treni e mezzi Atm a Milano MilanoToday.it

Una tradizione puntualissima che Microsoft non salta mai di settimana in settimana, offrendo sempre giochi gratis per tutti i gusti. Xbox offre giochi gratis molto spesso, e solo nelle prossime ...Secondo Carmine Tribuzio, “team nuovo e vettura nuova necessitano di una gara test prima di gettarsi nella mischia, tra gli avversari del campionato di zona”. Le strade francesi, infatti, sembrano ...