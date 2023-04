Una nuova truffa tramite mail che vi fa credere di essere diventati milionari (Di giovedì 6 aprile 2023) TecnoAndroid Ultimamente molte persone stanno ricevendo segnalazioni di una truffa che si aggira sul web. Nello specifico, si tratta di mail che affermano di provenire da un avvocato con studi legali situati in Canada e che sono disponibili milioni di dollari in una polizza di assicurazione sulla vita non reclamata. Il mittente chiede al destinatario della lettera di collaborare con loro per reclamare questi soldi. Il commissario per le assicurazioni Vicki Schmidt e il tesoriere Steven Johnson avvisano che queste lettere sono una truffa e di non contattare il mittente. Il Kansas Insurance Department e l’Office of the Kansas State Treasurer hanno ricevuto segnalazioni da diversi stati nel mondo. Una truffa ben congeniata “Sfortunatamente, truffe come questa non sono una novità“, ha detto Schmidt. “Se sembra troppo ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 6 aprile 2023) TecnoAndroid Ultimamente molte persone stanno ricevendo segnalazioni di unache si aggira sul web. Nello specifico, si tratta diche affermano di provenire da un avvocato con studi legali situati in Canada e che sono disponibili milioni di dollari in una polizza di assicurazione sulla vita non reclamata. Il mittente chiede al destinatario della lettera di collaborare con loro per reclamare questi soldi. Il commissario per le assicurazioni Vicki Schmidt e il tesoriere Steven Johnson avvisano che queste lettere sono unae di non contattare il mittente. Il Kansas Insurance Department e l’Office of the Kansas State Treasurer hanno ricevuto segnalazioni da diversi stati nel mondo. Unaben congeniata “Sfortunatamente, truffe come questa non sono una novità“, ha detto Schmidt. “Se sembra troppo ...

