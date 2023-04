Una norma su misura per spedire Brunetta al Cnel (Di giovedì 6 aprile 2023) Una norma su misura. La commissione Bilancio del Senato, che ha dato disco verde al dl Pnrr, ha approvato un emendamento che consente fino al 31 dicembre 2026 il conferimento di incarichi di vertice a pensionati, con un’estensione della deroga non solo per quegli enti per cui l’atto di nomina è ratificato con “parere” delle commissioni parlamentari – come nel caso dell’Istat o dell’Agcom – ma anche per quelli per cui è prevista la sola informativa alle Camere. Spunta . Prevede la deroga al 2026 per gli incarichi pubblici retribuiti ai pensionati Questa seconda previsione potrebbe applicarsi, ad esempio, al caso dell’Agenzia per la cybersicurezza, con la recente nomina del prefetto Bruno Frattasi, ma anche all’ipotesi sul tavolo di Renato Brunetta al vertice del Cnel. La deroga introdotta con il dl Pnrr interviene sulla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 6 aprile 2023) Unasu. La commissione Bilancio del Senato, che ha dato disco verde al dl Pnrr, ha approvato un emendamento che consente fino al 31 dicembre 2026 il conferimento di incarichi di vertice a pensionati, con un’estensione della deroga non solo per quegli enti per cui l’atto di nomina è ratificato con “parere” delle commissioni parlamentari – come nel caso dell’Istat o dell’Agcom – ma anche per quelli per cui è prevista la sola informativa alle Camere. Spunta . Prevede la deroga al 2026 per gli incarichi pubblici retribuiti ai pensionati Questa seconda previsione potrebbe applicarsi, ad esempio, al caso dell’Agenzia per la cybersicurezza, con la recente nomina del prefetto Bruno Frattasi, ma anche all’ipotesi sul tavolo di Renatoal vertice del. La deroga introdotta con il dl Pnrr interviene sulla ...

