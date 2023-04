"Una malattia del sangue": la voce su Berlusconi, cosa hanno scoperto i medici (Di giovedì 6 aprile 2023) Silvio Berlusconi sta lottando come un leone. Ricoverato da ieri all'ospedale San Raffaele di Milano, l'ex premier deve fare i conti con problemi cardiovascolari, una sospetta polmonite e un affaticamento respiratorio. Il leader di Forza Italia è circondato dall'affetto dei suoi cari. In ospedale sono arrivati i figli, Marta Fascina, il fratello Paolo Berlusconi e Licia Ronzulli. Il Cavaliere era stato dimesso solo 5 giorni fa, adesso la ricaduta per una infezione precedente, fa sapere il capogruppo alla Camera di Forza Italia, Paolo Barelli. Il professor Alberto Zangrillo che sta seguendo da vicino l'evolvere della situazione non ha rilasciato dichiarazioni ma nella giornata di oggi è atteso il primo bollettino. Finora sappiamo che Berlusconi "è stazionario ma vigile" e che sta rispondendo alle terapie. Ma in questo quadro il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Silviosta lottando come un leone. Ricoverato da ieri all'ospedale San Raffaele di Milano, l'ex premier deve fare i conti con problemi cardiovascolari, una sospetta polmonite e un affaticamento respiratorio. Il leader di Forza Italia è circondato dall'affetto dei suoi cari. In ospedale sono arrivati i figli, Marta Fascina, il fratello Paoloe Licia Ronzulli. Il Cavaliere era stato dimesso solo 5 giorni fa, adesso la ricaduta per una infezione precedente, fa sapere il capogruppo alla Camera di Forza Italia, Paolo Barelli. Il professor Alberto Zangrillo che sta seguendo da vicino l'evolvere della situazione non ha rilasciato dichiarazioni ma nella giornata di oggi è atteso il primo bollettino. Finora sappiamo che"è stazionario ma vigile" e che sta rispondendo alle terapie. Ma in questo quadro il ...

