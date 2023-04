Una madre, un «no» di troppo e un paio di ali di plastica. La storia delle Air Jordan (Di giovedì 6 aprile 2023) Si scrive sneakers ma si legge Nike Air Jordan. Amatissime, ricercatissime e oggetto del desiderio universale - anche delle celeb - e, ora, anche un film diretto da Ben Affleck, che celebra le scarpe che hanno cambiato la storia di Michael Jordan e di Nike. Ma come sono nate? Leggi su vanityfair (Di giovedì 6 aprile 2023) Si scrive sneakers ma si legge Nike Air. Amatissime, ricercatissime e oggetto del desiderio universale - ancheceleb - e, ora, anche un film diretto da Ben Affleck, che celebra le scarpe che hanno cambiato ladi Michaele di Nike. Ma come sono nate?

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SirDistruggere : Una mia amica è tornata a casa dopo 4 giorni di lavoro fuori, il ragazzo con cui stava da 4 anni non c'era più, le… - ProVitaFamiglia : SCANDALOSO?? L'#EmiliaRomagna offre test prenatali per - testualmente - 'ridurre il numero di gravidanze portate a… - santegidionews : Due anni dalla morte di Tamara Chikunova: storia di una madre contro la pena di morte. - jodex96 : ??? mia madre sei decisamente un individuo caotico e una cattiva influenza oltre che un consumatore di cocaina. - _Gordon_White_ : RT @lolotheweirdo: Che brutto quando ti ricordi che non puoi dire a tua madre di essere stanco altrimenti lei inizierebbe una sorta di comp… -