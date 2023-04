«Una carezza | un pom***o» e Marco Mazzoli ha detto sì all’Isola dei Famosi

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 6 aprile 2023) Noise eSe il buongiorno si vede dal mattino, per la nuova linea editoriale imposta da Piersilvio Berlusconi il cammino si preannuncia in salita. Mentre Alessandro Cecchi Paone annuncia il suo ritornodeiesprimendo ammirazione per il “culo” del suo giovane fidanzato, che partirà con lui alla volta dell’Honduras, dalle parti dello Zoo di 105 il tono delle dichiarazioni non è certo di livello più alto. La voce dell’irriverente programma, concorrente insieme a Paolo Noise, ha spiegato, qualche giorno fa in radio, il perchè della sua partecipazione. La reticenza iniziale nei confronti dell’Isola è stata vinta grazie all’insistenza del suo partner che desiderava vivere un’esperienza con lui. All’inizio pensavano ad un nuovo format o ad un’avventura particolare, poi ...