Un tifoso si sente male | l’arbitra specializzanda anestesista lo soccorre | «Ho fatto di tutto per salvarlo»

(Di giovedì 6 aprile 2023) Prima la salute, poi il gioco. A Vastogirardi, in provincia di Isernia,di un match di serie D ha interrotto la partita perre uno spettatore. Mancavano pochi minuti alla fine dell’incontro e la squadra di casa era in vantaggio per 1-0 contro l’Avezzano. Poco prima di rimandare tutti negli spogliatoi, Cristiana Laraspata, dalla sezione di Bari, ha fischiato per fermare il gioco e aiutare un uomo colto da un malore sugli spalti. «Non ci ho pensato un attimo. Ho subito interrotto la sfida, andando are l’anziano», ha detto la donna, che è al secondo anno di specializzazione in Anestesia e rianimazione all’Università degli studi di Bari. A quel punto, l’attenzione di tutti si è spostata fuori dal campo. In attesa che arrivasse l’ambulanza, la direttrice di gara – al suo primo arbitraggio in serie D – ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntennaSud : Tifoso si sente male, arbitra barese ferma la gara e lo soccorre - PietroPinna77 : Gli insulti razzisti a Lukaku fanno vomitare ed è assurdo che un calciatore venga espulso solo perché si è ribellat… - LulliEnrico : @ivanpreite Ho smesso di sentirla da diversi mesi. Nonostante dicano siano imparziali ho forti dubbi….per non dire… - iamfakeC : @MauriBo82 @SiavoushF ma cosa dici cosa dici ovvio che non può essere uno stadio intero. Anche se è un solo tifoso… - tifoso_perfetto : Ecco cosa avviene in questo paese incivile dove il calcio riflette cosa è la nazione! #Lukaku punito per aver reagi… -

Ma ilsoccorso, una volta arrivato in ospedale non ce l'ha fatta, dopo essere stato colpito ancora da un infarto.Inoltre, Otello èdel Napoli proprio come me. L'unica cosa che mi dispiace è che Otello sia ... perché gli anni passano e la stanchezza si. Immagino sia importante, per te che hai dedicato ...... siamo tutti fidelizzati, abbiamo tutti la tessera dele quando andiamo in trasferta ... quando uno riesce nella vita, mi rendo conto, quando uno siimportante, famoso, la bravura può ...

Un tifoso si sente male, l'arbitra specializzanda anestesista lo ... Open

VASTOGIRARDI – Non ce l’ha fatta il tifoso che si era sentito male sugli spalti dello stadio “Di Tella” durante il match contro l’Avezzano. La gara valevole per la 30esima giornata del girone F della ...Blog Calciomercato.com: Juventus-Inter è sempre La partita. Anche se di Coppa Italia, trofeo che reputo di poco conto, il match tra le due squadre lo si sente come se fosse un ...