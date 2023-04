(Di giovedì 6 aprile 2023) Serata dedicata ai social per Mario, l'attaccante del Sion che sembrerebbe voler cercare un ingaggio a fine stagione nuovamente in Italia. Nel classico box 'Fammi una domanda' su Instagram, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Un tifoso a Balotelli: 'Ti voglio al Napoli'. E Osimhen: 'Sei sempre il benvenuto': Un tifoso a Balotelli: 'Ti vogl… - Gazzetta_it : Un tifoso a #Balotelli: 'Ti voglio al #Napoli'. E #Osimhen risponde: 'Sei sempre il benvenuto' - BelalAtefJJ66 : RT @mohamudmcr: @90ordnasselA non dimenticare mai quello che i tuoi idoti hanno cantato a Balotelli e kean ti sei sempre imposto come tifos… - mohamudmcr : @90ordnasselA non dimenticare mai quello che i tuoi idoti hanno cantato a Balotelli e kean ti sei sempre imposto co… - OttavoG : Balotelli andava difeso. Koulibaly andava difeso. Lukaku va difeso. Kean... nah, fanculo quella sc***ia juventina,… -

...ai social per Mario, l'attaccante del Sion che sembrerebbe voler cercare un ingaggio a fine stagione nuovamente in Italia. Nel classico box 'Fammi una domanda' su Instagram, unpiù ......con 1 milione di euro diventa il secondo giocatore più pagato della rosa dopo Mario. ... - Per quale squadra fa il tifo Ha ammesso in un'intervista che da piccolo era undel Milan . - ...O ancora: "Il rispetto per la maglia dove lo metti È come, la copia identica. Entra in ... Infine, il fratello del calciatore ha scritto: "Un veronon fischia mai un proprio giocatore,...

Un tifoso a Balotelli: "Ti voglio al Napoli". E Osimhen: "Sei sempre il benvenuto" La Gazzetta dello Sport

Victor Osimhen chiama Mario Balotelli al Napoli. Il tutto è avvenuto in un divertente scambio di battute social: un tifoso, tramite una storia Instagram, ha detto a Supermario che gli piacerebbe ...Serata dedicata ai social per Mario Balotelli, l’attaccante del Sion che sembrerebbe voler cercare un ingaggio a fine stagione nuovamente in Italia. Nel classico box “Fammi una domanda” su Instagram, ...