Un posto al sole, anticipazioni 6 aprile: tra Silvia e Alberto l’accordo è vicino (Di giovedì 6 aprile 2023) Anche questa sera è confermato l’appuntamento con Un posto al sole: la soap continua ad appassionare i suoi fedelissimi telespettatori con nuovi inediti episodi. L’appuntamento odierno vedrà l’attenzione focalizzarsi principalmente su Silvia e Alberto: quest’ultimo farà di tutto per mettere il bastone tra le ruote alla donna. Scopriamo qualche anticipazione in più al riguardo. Un posto al sole, anticipazioni 6 aprile Nel corso della puntata odierna di Un posto al sole, i telespettatori vedranno gli occhi puntati su Silvia e Alberto. L’appuntamento col notaio in cui la donna siglerà l’accordo con Alberto, al quale cederà il cinquanta per cento del ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 6 aprile 2023) Anche questa sera è confermato l’appuntamento con Unal: la soap continua ad appassionare i suoi fedelissimi telespettatori con nuovi inediti episodi. L’appuntamento odierno vedrà l’attenzione focalizzarsi principalmente su: quest’ultimo farà di tutto per mettere il bastone tra le ruote alla donna. Scopriamo qualche anticipazione in più al riguardo. UnalNel corso della puntata odierna di Unal, i telespettatori vedranno gli occhi puntati su. L’appuntamento col notaio in cui la donna sigleràcon, al quale cederà il cinquanta per cento del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Un Posto al Sole anticipazioni 7 aprile 2023 - infoitcultura : Un posto al sole, anticipazioni 6 aprile 2023 - infoitcultura : Un posto al sole anticipazioni, 6 aprile 2023 - DeviLsLawyer_ : @JackTerron dipende, ho visto debiti milionari evaporare come neve al sole innanzi all’eccezione di gioco… e in que… - raisostenibile : RT @UPAS_Rai: Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di#unpostoalsole completa di #audiodescrizione e #sottotitoli e online per voi come… -