Un posto al sole, anticipazioni 6 aprile 2023: Filippo in difficoltà (Di giovedì 6 aprile 2023) Filippo Sartori attraverserà un momento molto complicato nel corso della puntata di Un posto al sole di giovedì 6 aprile 2023. Il figlio di Roberto Ferri, infatti, sarà chiamato a fare una scelta difficile e questo lo spingerà a rievocare un passato molto doloroso. Intanto, Silvia si appresterà a recarsi dal notaio per cedere ad Alberto Palladini la metà delle quote del Vulcano. La Graziani è giunta alla conclusione che mettersi in società con l'avvocato sia la decisione migliore, dopo aver constatato la crisi irreversibile in cui è sprofondato il suo locale. Tuttavia, quando Silvia ha comunicato al suo staff la decisione di affidare la gestione del bistrot ad Alberto, i ragazzi sono rimasti molto male in quanto hanno iniziato a temere per il loro posto di lavoro. Così, grazie anche ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 6 aprile 2023)Sartori attraverserà un momento molto complicato nel corso della puntata di Unaldi giovedì 6. Il figlio di Roberto Ferri, infatti, sarà chiamato a fare una scelta difficile e questo lo spingerà a rievocare un passato molto doloroso. Intanto, Silvia si appresterà a recarsi dal notaio per cedere ad Alberto Palladini la metà delle quote del Vulcano. La Graziani è giunta alla conclusione che mettersi in società con l'avvocato sia la decisione migliore, dopo aver constatato la crisi irreversibile in cui è sprofondato il suo locale. Tuttavia, quando Silvia ha comunicato al suo staff la decisione di affidare la gestione del bistrot ad Alberto, i ragazzi sono rimasti molto male in quanto hanno iniziato a temere per il lorodi lavoro. Così, grazie anche ...

