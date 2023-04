Un passo dal cielo 7: le anticipazioni della seconda puntata (Di giovedì 6 aprile 2023) E se la morte di una giovane motociclista fosse legata al misterioso incidente della sua amica Roberta? E se dietro tutto questo ci fosse il potente e misterioso Paron? L'ispettrice Manuela Nappi si trova di fronte ai primi grandi dubbi e il suo ritorno a San Vito, tra le Dolomiti, sarà molto meno soft di quanto immagina. Inizia così la seconda puntata di Un passo dal cielo 7, la serie di Rai1 con Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello, che la scorsa settimana ha debuttato con ottimi ascolti tra punte di 5 milioni di spettatori e oltre il 27% di share: il pubblico sembra aver gradito la "staffetta" televisiva tra Daniele Liotti e l'ex Miss Italia. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda giovedì 6 aprile. Un passo dal cielo 7, le anticipazioni ... Leggi su panorama (Di giovedì 6 aprile 2023) E se la morte di una giovane motociclista fosse legata al misterioso incidentesua amica Roberta? E se dietro tutto questo ci fosse il potente e misterioso Paron? L'ispettrice Manuela Nappi si trova di fronte ai primi grandi dubbi e il suo ritorno a San Vito, tra le Dolomiti, sarà molto meno soft di quanto immagina. Inizia così ladi Undal7, la serie di Rai1 con Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello, che la scorsa settimana ha debuttato con ottimi ascolti tra punte di 5 milioni di spettatori e oltre il 27% di share: il pubblico sembra aver gradito la "staffetta" televisiva tra Daniele Liotti e l'ex Miss Italia. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda giovedì 6 aprile. Undal7, le...

