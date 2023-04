Un passo dal cielo 7, Giusy Buscemi: "La mia Manuela torna matura, indipendente ma con un segreto" (Di giovedì 6 aprile 2023) Intervista a Giusy Buscemi, la cui Manuela Nappi torna nella settima stagione di Un passo dal cielo e ne diventa ufficialmente la protagonista. Dal 30 marzo, la serie è tutti i giovedì su Rai1 in prima visione. Nella sesta stagione di Un passo dal cielo, l'avevamo conosciuta come la sorella minore, ingenua e giovane, di Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello), vice questore aggiunto di San Vito di Cadore tra le Dolomiti. Dal 30 marzo in prima visione su Rai1, abbiamo assistito al ritorno della Manuela Nappi di Giusy Buscemi in tutte altre vesti: adulta, poliziotta affermata e braccio destro di suo fratello, motociclista abile e indomita. Queste sue caratteristiche la rendono la perfetta protagonista di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 aprile 2023) Intervista a, la cuiNappinella settima stagione di Undale ne diventa ufficialmente la protagonista. Dal 30 marzo, la serie è tutti i giovedì su Rai1 in prima visione. Nella sesta stagione di Undal, l'avevamo conosciuta come la sorella minore, ingenua e giovane, di Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello), vice questore aggiunto di San Vito di Cadore tra le Dolomiti. Dal 30 marzo in prima visione su Rai1, abbiamo assistito al ritorno dellaNappi diin tutte altre vesti: adulta, poliziotta affermata e braccio destro di suo fratello, motociclista abile e indomita. Queste sue caratteristiche la rendono la perfetta protagonista di ...

