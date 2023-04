Un passo dal cielo 7, anticipazioni seconda puntata: chi ha ucciso Roberta? Trama (Di giovedì 6 aprile 2023) Ci siamo, tutto pronto per un nuovo, imperdibile appuntamento con la fiction targata Rai 1 “Un passo dal cielo 7” . In onda questa sera a partire dalle 21.30 su Rai 1 la seconda puntata della nuova stagione che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Nonostante al centro della scena non ci sia più Daniele Liotti, nelle vesti di Francesco Neri, il pubblico da casa sembra comunque apprezzare la scelta degli sceneggiatori di spostare il focus sulla sorella Manuela. Ma cosa succederà nella seconda puntata che andrà in onda questa? Ecco per voi qualche anticipazione, attenzione agli spoiler! Un passo dal cielo 7, anticipazioni seconda puntata: Trama episodi giovedì 6 aprile ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 aprile 2023) Ci siamo, tutto pronto per un nuovo, imperdibile appuntamento con la fiction targata Rai 1 “Undal7” . In onda questa sera a partire dalle 21.30 su Rai 1 ladella nuova stagione che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Nonostante al centro della scena non ci sia più Daniele Liotti, nelle vesti di Francesco Neri, il pubblico da casa sembra comunque apprezzare la scelta degli sceneggiatori di spostare il focus sulla sorella Manuela. Ma cosa succederà nellache andrà in onda questa? Ecco per voi qualche anticipazione, attenzione agli spoiler! Undal7,episodi giovedì 6 aprile ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Chiara_Galiazzo : Oggi sono felice di potervi dire che anche quest’ anno ho partecipato alla realizzazione della colonna sonora di Un… - AnnaAscani : Nella conferenza dei capigruppo il PD ha chiesto al Ministro Fitto di venire in Aula a spiegare cosa sta succedendo… - NilusIV : RT @AdmiralReloade1: La pace in Ucraina possono determinarla solo gli ucraini eliminando dal potere zelenskyy, i due colossi Russia e Usa n… - CorriereCitta : Un passo dal cielo 7, anticipazioni seconda puntata: chi ha ucciso Roberta? Trama - RenzoCianchetti : RT @AdmiralReloade1: La pace in Ucraina possono determinarla solo gli ucraini eliminando dal potere zelenskyy, i due colossi Russia e Usa n… -