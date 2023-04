Un medico in famiglia: è scomparso Giulio Scarpati, Lele della tv | Cos’è successo (Di giovedì 6 aprile 2023) Giulio Scarpati Il ben noto attore romano non si vede in tv o al cinema da diverso tempo, ma il suo cambiamento è stato drastico. Giulio Scarpati vanta una lunga e proficua carriera attoriale, sia sul grande schermo che a teatro. Tra le opere di maggiore successo alle quali ha preso parte il sessantasettenne ricordiamo La riffa, uscito nel 1991 di Francesco Laudadio, Il giudice ragazzino del 1993 del regista Alessandro Di Robilant, Pasolini-un delitto italiano, uscito nel 1995 di Marco Tullio Giordana e Notti magiche del 2018 di Paolo Virzì. Malgrado la sua enorme esperienza attoriale, Scarpati è entrato nell’immaginario collettivo del pubblico italiano per un ruolo per specifico. Stiamo parlando del dottore Lele Martini, uno dei personaggi ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 6 aprile 2023)Il ben noto attore romano non si vede in tv o al cinema da diverso tempo, ma il suo cambiamento è stato drastico.vanta una lunga e proficua carriera attoriale, sia sul grande schermo che a teatro. Tra le opere di maggiorealle quali ha preso parte il sessantasettenne ricordiamo La riffa, uscito nel 1991 di Francesco Laudadio, Il giudice ragazzino del 1993 del regista Alessandro Di Robilant, Pasolini-un delitto italiano, uscito nel 1995 di Marco Tullio Giordana e Notti magiche del 2018 di Paolo Virzì. Malgrado la sua enorme esperienza attoriale,è entrato nell’immaginario collettivo del pubblico italiano per un ruolo per specifico. Stiamo parlando del dottoreMartini, uno dei personaggi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Berlusconi, Paolo #Barelli: 'Ci sarà un bollettino medico stasera. Ho parlato con la famiglia, c'è preoccupazione,… - Forzaparadiso : @slowdancing19 ti dico solo che dopo una nottata passata a scannerizzare le nuove serie tv di netflix mi sono dovut… - VitulloDv : RT @cri1159: @ImolaOggi No , il problema è che non esiste più il medico di famiglia !! Distribuiscono ricette su WA e visitano al telefono… - Mirarch3 : RT @ultimora_pol: Berlusconi, Paolo #Barelli: 'Ci sarà un bollettino medico stasera. Ho parlato con la famiglia, c'è preoccupazione, ma con… - gracewinnie8 : RT @cri1159: @ImolaOggi No , il problema è che non esiste più il medico di famiglia !! Distribuiscono ricette su WA e visitano al telefono… -