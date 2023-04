Un master per formare DevOps specialisti (Di giovedì 6 aprile 2023) Le aziende sono alle prese con la cloud transformation e cresce il bisogno di competenze specifiche: un master online della durata di nove settimane mira a formare una figura molto richiesta Leggi su wired (Di giovedì 6 aprile 2023) Le aziende sono alle prese con la cloud transformation e cresce il bisogno di competenze specifiche: unonline della durata di nove settimane mira auna figura molto richiesta

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CeccarelliGroup : Facciamo i complimenti a Valentina Romani, responsabile marketing del Gruppo, per aver conseguito il titolo Execut… - gianni_master : @QRepubblica @valeaccardo @MedInfinityIT Zitti per 10 anni: è finito il letargo? - Tecno3DMLiuzzi : ??? Il 17 Aprile parte la Master Class che ti consente di approfondire tecniche ed aspetti dell’uso di Archicad in a… - Jeni__Vijay : @Master_Dinoo @actorvijay Per solla virupam illa ?? - sonocomevenezIV : @HerrrHorst @Cazzaccimiei1 C’è da dire che da quando ho sborsato 15k per un master che mi ha insegnato il nulla ho… -