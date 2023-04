Un calcio alle differenze: a Palermo la nazionale del Mediterraneo (Di giovedì 6 aprile 2023) Un calcio alle differenze che escludono e separano: a Palermo si scende in campo per l’inclusione, il dialogo, la pace. Sport e solidarietà è un connubio che l’associazione sportiva dilettantistica Pol di Palermo avvalora il 6 aprile, in occasione della “Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace“, con l’annuncio della nascita ufficiale della “nazionale del Mediterraneo” di calcio che annovera ex giocatori professionisti e dilettanti di tutte le nazionalità. Tra gli italiani, ci saranno Ciccio Galeoto, Elvis Abbruscato, Ciro Capuano e l’ex centrocampista del Cagliari, Claudio Pani. L’incarico di Commissario Tecnico della nazionale è stato affidato all’allenatore professionista Uefa ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 6 aprile 2023) Unche escludono e separano: asi scende in campo per l’inclusione, il dialogo, la pace. Sport e solidarietà è un connubio che l’associazione sportiva dilettantistica Pol diavvalora il 6 aprile, in occasione della “Giornata interdello sport per lo sviluppo e la pace“, con l’annuncio della nascita ufficiale della “del” diche annovera ex giocatori professionisti e dilettanti di tutte le nazionalità. Tra gli italiani, ci saranno Ciccio Galeoto, Elvis Abbruscato, Ciro Capuano e l’ex centrocampista del Cagliari, Claudio Pani. L’incarico di Commissario Tecnico dellaè stato affidato all’natore professionista Uefa ...

