Un altro Kennedy (quello no-vax) in corsa per la Casa Bianca (Di giovedì 6 aprile 2023) Un membro della famiglia Kennedy in corsa per la nomination democratica in vista delle elezioni 2014 per la Casa Bianca. Robert F. Kennedy Jr, figlio del senatore ucciso Robert F. Kennedy e nipote dell'ex presidente JFK, ha presentato i documenti elettorali per candidarsi ufficialmente. Sebbene le carte siano state depositate alla Commissione elettorale federale come richiede la procedura, Kennedy Jr dovrebbe annunciare formalmente la candidatura a inizio estate. Il deposito è stato confermato dal tesoriere della campagna, John E. Sullivan. Su Twitter ha fissato un tweet in cui chiede agli elettori di fargli sapere cosa pensano della sua candidatura: "Aiutami a decidere se candidarmi alla presidenza. Visita http://TeamKennedy.com per fare volontariato ...

